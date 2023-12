Natale: Coldiretti, senza neve rischia turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caldo anomalo rischia addirittura di far ripartire le fioriture, con il pericolo di esporle ai danni di un prevedibile forte abbassamento delle temperature e la perdita dei raccolti. Senza dimenticare che se non arriva il freddo le popolazioni di insetti che causano danni alle colture potrebbero sopravvivere e svernare per attaccare i raccolti nella prossima primavera. Ma a preoccupare - precisa la Coldiretti - è anche il rischio siccità soprattutto sull'Italia centromeridionale, dove stanno emergendo i primi sintomi di stress idrico che, accompagnati alla scarsità di neve in diversi settori dell'arco alpino e su gran parte della dorsale appenninica fanno scattare un campanello d'allarme. (segue) (Com)