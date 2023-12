Natale: gli auguri del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, "siano feste di rinascita"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, affida ai social i suoi auguri di buon Natale. In un video Rocca sottolinea: "Voglio rivolgere dal più profondo del cuore un augurio speciale ai cittadini del Lazio. Un augurio per un Natale che sia occasione di serenità, di gioia e di rinascita. Sono tante le cose che insieme dobbiamo far ripartire, appunto rinascere in questa nostra Regione. Lo stiamo facendo, lo abbiamo fatto fin dal primo giorno del nostro insediamento - dice Rocca - e continueremo a farlo senza risparmiarci insieme a tutta la Giunta. Però in questi giorni di festa non posso tacere anche il grande dolore la sofferenza per la tragedia di Tivoli in cui hanno perso la vita tre nostri concittadini. Sono essere umani, famiglie che come mai in questi giorni accoglieremo nelle nostre preghiere e nei nostri pensieri e si faranno monito di quello che non deve accadere mai più. E un particolare ringraziamento poi ai cittadini per cui il Natale può significare altro, quindi agli operatori sanitari in servizio, ai lavoratori dei servizi pubblici, a quanti sono ricoverati in un letto d'ospedale, a quanti sono soli. Ecco a tutti, nessuno escluso, voglio consegnare un messaggio di speranza perché credo che nel Lazio che ho conosciuto, nei luoghi di lavoro, dell'imprese, della cura, dell'assistenza ai più fragili questa sia la cosa più importante. E credo poi nell'umanità dei nostri cittadini che può fare la differenza contro ogni retorica, contro ogni paura e immobilismo. Quindi è con questo spirito che auguro a tutti voi davvero di poter realizzare tutto ciò in cui credete e he portate nel cuore". (Rer)