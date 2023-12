Sicurezza: Piantedosi a prefetti, Polizia e Vigili fuoco, grazie a vostra professionalità fronteggiata ogni sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla vostra professionalità abbiamo fronteggiato efficacemente ogni sfida, ponendoci sempre al servizio dei cittadini e dei territori che sanno di poter contare, in ogni frangente, sul ministero dell’Interno", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un videomessaggio rivolto, in occasione delle festività, ai prefetti e a tutte le donne e gli uomini dell’amministrazione civile, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. "Come i cittadini, anch’io ripongo grande fiducia nel vostro leale impegno che, ancora una volta, saprà accompagnare il cammino del nostro Paese verso prospettive che, ci auguriamo, possano essere sempre migliori", ha concluso.(Rin)