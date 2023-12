Moldova: presidente Sandu annuncia candidatura per un secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova Maia Sandu ha annunciato la sua candidatura per un secondo mandato. Lo riporta l’agenzia di stampa “Moldpres”. “Cari cittadini, alcuni anni fa abbiamo iniziato insieme il percorso per trasformare la Moldova in un Paese migliore. Dopo tre anni di mandato, siamo riusciti a mantenere la pace in patria, a rafforzare l'indipendenza, ad avere un governo per il popolo e ad avviare i negoziati per l'adesione all'Unione europea”, ha affermato la presidente della Repubblica. “Ho ottenuto il sostegno degli Stati membri per questo percorso e ora ho bisogno del vostro sostegno, cari moldavi. Abbiamo ancora passi importanti da compiere e mi impegno a continuare il lavoro, se mi darete la fiducia, con un nuovo mandato nel 2024", ha aggiunto Sandu. La presidente ha poi esortato il Parlamento ad avviare l’organizzazione di un referendum per il prossimo autunno, affinché tutti i cittadini possano esprimere la loro opinione sull’adesione del Paese all’Ue. Sandu è diventata capo dello Stato in seguito alle elezioni che si sono tenute in Moldova nel novembre 2020. Le nuove presidenziali si svolgeranno nel prossimo anno, mentre le elezioni parlamentari sono previste per il luglio del 2025. (Rob)