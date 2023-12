Filippine: uomo lancia mezzo militare contro passanti a Davao, 2 morti e 3 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un individuo ha preso oggi il controllo di un mezzo militare a Davao, nel sud delle Filippine, e lo ha utilizzato per investire i frequentatori di un mercato locale, uccidendo due persone e ferendone altre tre. Lo ha reso noto la polizia locale, ripresa dall'agenzia di stampa cinese "Xinhua". Il sospetto, di cui non è stata resa nota l'identità, è stato successivamente arrestato. Sono in corso indagini sulle motivazioni del gesto. (Fim)