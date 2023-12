Marocco: oggi a Marrakech riunione ministeriale su accesso paesi Sahel all'Oceano Atlantico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohammed VI ha inoltre precisato che affinché tale proposta abbia successo, è essenziale potenziare le infrastrutture degli Stati del Sahel e collegarle alle reti di trasporto e comunicazione stabilite nel loro ambiente regionale. In questo contesto, l'iniziativa apre la strada per consentire ai paesi del Sahel senza sbocco sul mare di accedere alle infrastrutture stradali e portuali del Regno. I ministri degli Affari Esteri dei Paesi del Sahel partecipano alla riunione di coordinamento, organizzata a Marrakech, su iniziativa del ministro degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei marocchini residenti all'estero, Nasser Bourita. (segue) (Com)