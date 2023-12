Camera: Fontana in Bulgaria, militari italiani testimoni del valore delle nostre Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera Lorenzo Fontana si è recato oggi in Bulgaria, dove ha visitato il personale del contingente militare italiano operativo nella base Nato di Novo Selo. "Sono lieto di trascorrere qui con voi la vigilia del Santo Natale, di far sentire la presenza dell'Istituzione che rappresento e di tutti i nostri concittadini. La vostra dedizione e il vostro impegno testimoniano il valore e l'onore che da sempre caratterizzano il ruolo delle nostre Forze armate nel mondo”, ha detto Fontana ai militari. “Il dispiegamento di unità dell'esercito italiano, per la prima volta in territorio bulgaro, è il frutto di una complessa attività svolta in collaborazione con la Bulgaria, nazione ospitante, che ringrazio”, ha poi affermato il presidente della Camera. “Il Gruppo tattico - a guida italiana dall'ottobre del 2022 - rappresenta la risposta dell'Alleanza Atlantica all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. E, al tempo stesso, dimostra la determinazione a rafforzare il fianco sud-orientale dell'Alleanza. La presenza di personale, mezzi ed equipaggiamenti di molti altri Paesi costituisce un chiaro esempio della stretta e proficua cooperazione tra il nostro Paese e i nostri alleati", ha aggiunto Fontana. (Res)