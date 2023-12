Patto stabilità: Conte, è un "pacco", Meloni si sta facendo mettere in un angolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni "avrebbe dovuto battersi con coraggio per evitare questo risultato. Più che a un Patto di stabilità e crescita ha detto sì a un 'pacco' di stabilità e decrescita, che imporrà tagli dolorosi da 10 a 15 miliardi l'anno e sarà un disastro per sanità, lavoro, scuola. Siamo molto preoccupati". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in un'intervista a "Il Corriere della Sera". "Già l'anno prossimo, con la riduzione del debito e del deficit che ci è imposta, dovremo fare una manovra correttiva dolorosissima. Meloni si sta facendo mettere in un angolo. E il paradosso è che, se i mercati cominceranno a fibrillare, sarà costretta a usare il Mes", ha aggiunto per poi assicurare di non voler "tirare per la giacchetta" il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Ma se fossi al suo posto assisterei con sconcerto a un governo che si è fatto stringere nell'angolo sul Patto e il giorno dopo, con una rabbiosa ritorsione, ha portato il Mes in Aula, facendo credere di aver rinviato al mittente uno strumento che loro hanno introdotto e che rimane sempre lì. Fossi un elettore di Meloni sarei molto deluso da un governo così vile e codardo, fanno peggio dei governi tecnici".(Rin)