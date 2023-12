Assegno inclusione: in vigore dal primo gennaio 2024, ecco cosa è e come funziona (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parametro della scala di equivalenza Adi, di cui all’art. 2, comma 4 del decreto Lavoro è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue: 1 componente = 1. +0,50 per ciascun componente con disabilità o non autosufficiente; +0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni; +0,40 per un componente con carichi di cura come definitivi dall'articolo 6 comma 5; +0,30 per ciascun componente adulto in condizione di grave disagio bio-psicosociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione; +0,15 per ciascun minore d'età fino al secondo; +0,10 per ogni ciascun minore d'età oltre il secondo. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell’arco di 18 mesi, anche non continuativi. (segue) (Com)