Assegno inclusione: in vigore dal primo gennaio 2024, ecco cosa è e come funziona (6)

- Considerate in condizione di svantaggio sono: le persone in carico ai servizi per disturbi mentali; le persone in carico ai servizi per la disabilità; le persone in carico ai servizi per le dipendenze; le persone in carico ai servizi per le vittime di violenza di genere e tratta; le persone in carico agli Uffici per l’esecuzione penale esterna in quanto ammesse alle misure alternative alla detenzione, o persone ex detenute da meno di un anno in carico ai servizi; le persone in carico ai servizi per specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa; le persone senza dimora in carico ai servizi; i neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari. L’Assegno di inclusione è uno strumento pensato anche per accompagnare le vittime di violenza di genere. Per poter accedere al beneficio e farne richiesta è necessaria la presa in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita, anche a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria. (segue) (Com)