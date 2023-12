Assegno inclusione: in vigore dal primo gennaio 2024, ecco cosa è e come funziona (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare avvii un’attività di lavoro dipendente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui. Il reddito che va oltre questa soglia, viene considerato per determinare l’importo dell’assegno a partire dal mese successivo a quello della variazione. Spetta al lavoratore, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa, darne comunicazione all’Inps che, comunque, acquisisce i dati delle assunzioni dalla banca dati delle comunicazioni obbligatorie. Fino a quando non si effettua questa comunicazione, l’erogazione dell’assegno è sospesa. Si hanno al massimo tre mesi per la comunicazione all’Inps da quando si avvia l’attività: oltre questo termine, decade il diritto alla prestazione. L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta in forma individuale o di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare mentre si percepisce l’Assegno di inclusione, va comunicato all’Inps al massimo il giorno precedente l’inizio della stessa. In caso contrario, il beneficio decade. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella i variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Ogni trimestre si fa poi un aggiornamento rispetto al beneficio, prendendo come riferimento il trimestre precedente: il reddito concorre per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui. Per questo motivo, il beneficiario è tenuto a comunicare nei quindici giorni successivi al termine di ciascun trimestre dell’anno, il reddito conseguito come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Ogni volta che intervenga una qualche variazione sulle condizioni e i requisiti di accesso all’assegno di inclusione (e al suo mantenimento), il beneficiario ha l’obbligo di comunicarla entro quindici giorni. Se non lo fa, il beneficio decade. Nel caso in cui, durante il periodo di fruizione del beneficio, a variare sia il nucleo familiare, si ha tempo un mese (dalla variazione) per presentare una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per l’Isee aggiornata. Anche in questo caso, l’inadempimento all’obbligo comporta la decadenza. Dal mese successivo a quello della presentazione della Dsu aggiornata, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda di Adi, venendo meno gli effetti della precedente. Nei soli casi di decessi o nascite non è necessario presentare la nuova domanda di Adi. Obblighi percorso scolastico Per i beneficiari dell’Adi esistono degli obblighi in materia di istruzione. Nello specifico, per i beneficiari dell’Assegno di inclusione tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, nel patto di inclusione sarà previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento di questo obbligo, per non veder decadere il beneficio. L’obbligo scolastico riguarda anche i componenti minorenni del nucleo familiare che beneficia dell’assegno di inclusione: deve essere documentato l’adempimento nell’ambito del patto per l’inclusione. (Com)