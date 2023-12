Turchia: ministro Difesa visita confine con Iraq dopo intensi scontri con Pkk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici militari della Turchia si sono recati al confine con l'Iraq in risposta agli intensi scontri in corso con i militanti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). "Il ministro della Difesa, Yasar Guler, che ha guidato le operazioni dal Centro operativo dell'Aeronautica durante la notte, si è diretto al confine iracheno alle prime luci del giorno. Il ministro Yasar Guler è accompagnato dallo Stato maggiore di comando delle forze armate turche", ha dichiarato il ministero turco su X (ex Twitter). (segue) (Tua)