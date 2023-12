Turchia: ministro Difesa visita confine con Iraq dopo intensi scontri con Pkk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha bombardato stanotte 29 obiettivi nel nord dell’Iraq e in Siria, in risposta all’uccisione di 12 militari turchi nelle ultime 24 ore. “Le operazioni aeree sono state effettuate contro obiettivi terroristici nel nord dell’Iraq e della Siria la sera del 23 dicembre 2023”, si legge in una dichiarazione del ministero della Difesa turco. “Un totale di 29 obiettivi, tra cui grotte, rifugi, impianti petroliferi e magazzini, che si riteneva contenessero terroristi ad alto livello, sono stati distrutti”. Il ministero ha affermato che gli attacchi aerei di sabato sera erano di “autodifesa” con l’obiettivo di porre fine agli “attacchi terroristici” e proteggere i confini della Turchia. (segue) (Tua)