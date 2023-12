Difesa: Crosetto con omologo lettone Spruds, ricevuto ringraziamento per nostro contingente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha avuto stamane in Lettonia un “proficuo incontro” con l’omologo Andris Spruds. Lo ha reso noto su X il ministero della Difesa. “Sottolineato il contributo dell'Italia sul fianco est, condivise valutazioni e ricevuto un ringraziamento per il lavoro del nostro contingente. Lavoreremo assieme per le sinergie nell’industria della difesa", ha affermato Crosetto. (Res)