Mar Arabico: Pentagono accusa Iran di aver attaccato petroliera giapponese con drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una petroliera di proprietà giapponese è stata presa di mira ieri da un drone partito dall'Iran mentre navigava al largo della costa dell'India. Lo afferma il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che per la prima volta attribuisce direttamente alla Repubblica islamica uno dei numerosi attacchi avvenuti tra Mar Rosso e Mar Arabico dopo il 7 ottobre scorso, ovvero dall'inizio della guerra tra Israele e il gruppo palestinese Hamas, appoggiato da Teheran. L'attacco di ieri è avvenuto intorno alle 10 del mattino e non ha provocato vittime, ma solo un incendio a bordo dell'imbarcazione che è stato prontamente estinto. Le forze armate Usa, afferma il Pentagono, "restano in contatto con la nave mentre questa si dirige verso l'India". (Was)