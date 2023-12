Viabilità: su Diramazione Roma sud chiuso per una notte tratto allacciamento Gra-Torrenova verso A1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire la rimozione di un portale a messaggio variabile, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con il Gra (Grande raccordo anulare) e Torrenova, verso la A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, sarà contestualmente chiusa l'area di servizio "Tuscolana ovest", situata nel suddetto tratto. In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria e immettersi sulla Diramazione Roma sud attraverso lo svincolo di Torrenova, per proseguire poi verso la A1.