Taiwan: altri 8 caccia cinesi attraversano la linea mediana dello Stretto

- Altri otto caccia cinesi, oltre a un pallone aerostatico, hanno attraversato nelle ultime 24 ore la linea mediana dello Stretto di Taiwan. Lo ha comunicato oggi il ministero della Difesa di Taipei, confermando come la pressione militare di Pechino sull'isola si stia intensificando in vista delle elezioni presidenziali e legislative in programma a Taiwan il prossimo 13 gennaio. I caccia rilevati, modello J-10, J-11 e J-16, hanno varcato la linea mediana nel settore centrale e settentrionale. Taipei ha inviato le proprie forze aeree a monitorare la situazione. (Res)