Migranti: Bonelli (Avs), governo complice trafficanti libici

- "Come purtroppo previsto l'accordo con la Tunisia del governo Meloni nasconde gravi violazioni dei diritti umani, esattamente come era accaduto con quello con la Libia, fautore dei lager con gli stupri e le torture. Anzi è la naturale prosecuzione proprio di quel drammatico patto perché le migliaia di migranti bloccati in mare alla partenza dai guardiacoste tunisini sono consegnati direttamente ai trafficanti libici". Lo denuncia in una nota il deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. "Gli stessi trafficanti che Giorgia Meloni dice di voler contrastare, invece collabora, perché parte di quel fiume di denaro riversato dall'Italia nell'accordo con la Tunisia, finisce nelle tasche dei trafficanti libici. Il dramma - aggiunge - è ancora più grande per le categorie protette, donne e bambini, che hanno già approvata la richiesta di asilo dagli uffici dell'Unhcr ima vengono intercettati in mare sulle coste tunisine e spediti nei lager libici, quindi consegnati a chi violenta e stupra. Questo rappresenta l'ennesimo fallimento delle politiche migratorie di questa maggioranza. Presentiamo su questo una interrogazione parlamentare e chiediamo una indagine Onu", conclude. (Com)