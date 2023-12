Natale: Coldiretti, senza neve rischia turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Natale bollente all'inizio dell'inverno dopo un autunno climatologico che si è classificato in Italia come il più caldo mai registrato dal 1800 con una temperatura superiore di 2,1 gradi la media storica. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr, che sottolinea come l'anomalia abbia effetti sulle attività economiche come il turismo e l'agricoltura ma anche sull'ambiente con il divampare degli incendi fuori stagione, favoriti anche dal vento. Oltre alle difficolta per il turismo sulle piste da sci e sull'intero indotto, la mancanza di neve impedisce di creare le scorte idriche necessarie all'agricoltura ma a causa del vento caldo e secco, che soffia su boschi e pascoli asciutti da settimane senza pioggia, si moltiplicano - sottolinea la Coldiretti in una nota - gli incendi anche per l'azione dei piromani, contro i quali si invita a vigilare. (segue) (Com)