Business news: Kenya-Ue: firmato accordo commerciale con reciproche esenzioni

- Il Kenya e l’Unione europea hanno firmato un accordo commerciale che garantisce ai prodotti kenioti un accesso esente da dazi ed altre quote al mercato europeo, e riduzioni tariffarie per i prodotti europei destinati al Paese dell'Africa orientale. Lo riferisce "Rfi", sottolineando che il presidente keniota William Ruto ha definito l'accordo "storico", ricordando che è la prima intesa importante firmata tra le parti dal 2016 dopo lunghi negoziati. “Questo è (…) l’inizio di una partnership storica per un cambiamento storico”, ha dichiarato Ruto alla presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante la cerimonia di firma del testo. Da parte sua von der Leyen ha definito l'intesa una “situazione vantaggiosa per tutti”, invitando altri paesi dell’Africa orientale ad aderire all’accordo. "Stiamo aprendo un nuovo capitolo nel nostro rapporto molto forte e i nostri sforzi devono ora concentrarsi sull'attuazione (dell'intesa)", ha affermato. (Res)