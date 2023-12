Business news: Ruanda, BioNTech inaugura impianto per vaccini mRna a Kigali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech ha inaugurato oggi il proprio impianto a Kigali, in Ruanda, dove intende produrre vaccini a mRna. Secondo quanto comunicato dalla stessa società, lo stabilimento potrebbe diventare il primo per la produzione dei preparati su scala commerciale in Africa. La prima unità è stata allestita e tutti gli edifici saranno completati nel 2024, quando inizierà la formazione del personale. L'avvio della produzione di prova è previsto per il 2025. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nel 2021, BioNTech aveva annunciato che avrebbe aperto un impianto per i vaccini a mRna in Africa, le cui attività avrebbero dovuto originariamente iniziare nel 2023. La fabbrica di Kigali è stata interamente finanziata dall'azienda, che prevede un investimento di 150 milioni di dollari. Nella capitale del Ruanda, la società potrebbe produrre 50 milioni di dosi di vaccini, per esempio contro tubercolosi, malaria, Hiv e vaiolo delle scimmie. L'Africa importa il 99 per cento dei vaccini. (Geb)