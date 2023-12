Business news: Ghana, Gold Fields cede a Galiano Gold quota del 45 per cento in miniera di Asanko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società sudafricana di estrazione dell'oro Gold Fields ha venduto la sua quota del 45 per cento nella miniera ghanese di Asanko al partner di joint venture Galiano Gold, quotato alla Borsa di Toronto, per 170 milioni di dollari. Lo riferisce "Business Live", precisando che l’accordo sarà regolato in contanti e azioni. Gold Fields riceverà inoltre una royalty netta dell'1 per cento sulla produzione futura dal deposito di Nkran, il deposito principale della miniera. Il resto della proprietà è detenuto dal governo del Ghana. "È chiaro che il percorso intrapreso per la miniera di Asanko richiede una proprietà consolidata", ha affermato in una nota l'amministratore delegato ad interim di Gold Fields, Martin Preece, affermando che "la cessione della nostra partecipazione in Asanko fa parte del nostro continuo processo di gestione disciplinata del portafoglio e libera capitale per l'implementazione da parte della società in linea con le nostre altre priorità di allocazione del capitale". (Res)