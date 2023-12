Difesa: Egitto, conclusa visita capo di Stato maggiore Dragone alla Nave Vulcano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa ieri la visita del capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, al contingente di Nave Vulcano della Marina Militare ormeggiata al porto di Al Arish, in Egitto, dal 3 dicembre scorso per portare assistenza sanitaria ai feriti civili del conflitto Israele. L’ammiraglio, si legge sul sito del ministero della Difesa, ha dapprima visitato l’ospedale con capacità Role 2 dove si è intrattenuto con i pazienti, in particolare modo con la mamma della neonata Italia Ilin: “grazie per questo dono, la nascita della piccola Ilin è un messaggio di speranza”, così l’ammiraglio alla giovane palestinese. Successivamente, rivolgendosi all’equipaggio della nave e al personale sanitario, ha espresso “gratitudine per quanto state facendo” aggiungendo che “anche se ci fosse un solo paziente varrebbe comunque la pena lo sforzo che la Difesa sta facendo, i sacrIfici che voi state facendo lontani dai vostri affetti, in questo periodo di festività natalizie. Sono orgoglioso di voi come vostro comandante e come cittadino italiano”. (segue) (Res)