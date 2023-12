Difesa: Egitto, conclusa visita capo di Stato maggiore Dragone alla Nave Vulcano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 40 tra personale specialistico sanitario delle Forze armate, medici della Fondazione Rava e colleghi di Egitto, Quatar e Yemen, operano senza sosta per garantire cure mediche, anche interventi chirurgici complessi, accompagnate sempre da una concomitante azione di decompressione psicologica per cercare di aiutare il paziente, soprattutto i più giovani, a superare il trauma della guerra e, purtroppo, in molti casi, anche quello derivante da menomazioni fisiche permanenti. (Res)