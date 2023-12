Regno Unito: arrestato un uomo per furto opera d’arte Banksy nel sud di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver rubato un’opera d’arte realizzata dall’artista di strada Banksy nel quartiere di Peckham, nel sud di Londra. Lo riporta l’emittente televisiva “Bbc”. L’opera d’arte contemporanea era stata realizzata su un cartello stradale situato in un incrocio, uno stop rosso, e raffigurava tre droni militari, probabilmente come simbolo di protesta contro le guerre. A confermarne l’autenticità era stato lo stesso Banksy su Instagram. Il furto sarebbe stato compiuto circa un’ora dopo l’attribuzione dell’opera, con la rimozione del cartello stradale dal palo che lo sorreggeva. In un video apparso successivamente sulle piattaforme social girato da un testimone, si vede un uomo tenere ferma una biciletta e un altro salire in piedi sulla sella per rimuovere il cartello dello stop. Un gallerista ha detto alla “Bbc” che quell’opera d’arte potrebbe valere fino a 500 mila sterline (circa 576 mila euro). La polizia metropolitana di Londra ha avviato un’indagine dopo aver ricevuto la denuncia di furto da parte dell’amministrazione comunale e ha fatto sapere che l’uomo arrestato rimane in custodia. (Rel)