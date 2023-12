Indonesia: esplode fonderia di nichel sull'isola di Sulawesi, 13 operai morti tra cui 5 cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 13 operai, cinque dei quali di nazionalità cinese, sono rimati uccisi nell'esplosione della fornace di una fonderia di nichel sull'isola di Sulawesi, in Indonesia. Lo ha reso noto in un comunicato il Parco industriale di Morowali (Imip), precisando che l'incidente - avvenuto all'alba di oggi - ha provocato anche il ferimento di 38 persone. L'esplosione, avvenuta in una fabbrica di proprietà della Indonesia Tsingshan Stainless Steel (Itss) ha anche provocato un incendio che è stato estinto nel giro di poche ore. Sulla base delle prime rilevazioni, ha fatto sapere un portavoce dell'Imip, la deflagrazione potrebbe essere stata causata dalla presenza di liquido esplosivo all'interno sul fondo della fornace. Il parco industriale, incentrato sullo sfruttamento del nichel, è di proprietà della cinese Tsinghshan e del partner locale Bintang Delapan, che produce acciaio inossidabile e acciaio al carbonio. L'Imip ha fatto sapere che collaborerà con tutte le parti coinvolte per indagare sull'incidente e per coprire tutti i costi per le cure delle vittime. (Fim)