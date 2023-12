Mar Rosso: Spagna toglie veto partecipazione Ue a missione per proteggere navi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha deciso di togliere il veto alla partecipazione dell’Unione europea alla missione nel Mar Rosso per proteggere le navi commerciali dagli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen. Lo riporta il quotidiano “El Mundo” citando fonti del ministero della Difesa, che hanno tuttavia ribadito che Madrid non parteciperà all’operazione. Giovedì scorso, su richiesta dell’Alto rappresentante europeo Josep Borrell, il gruppo di lavoro per gli Affari esteri dei 27 Stati membri Ue si è riunito d’urgenza per valutare di ampliare fino al Mar Rosso l’operazione Atlanta, che combatte la pirateria nell’Oceano Indiano, integrandola con l’operazione di sicurezza multinazionale Prosperity Guardian promossa dagli Stati Uniti. La Spagna aveva votato contro quella proposta, con un veto vincolante. Come riporta “El Mundo”, venerdì scorso Borrell avrebbe lavorato per convincere Madrid a rimuovere il veto e la questione sarebbe stata anche discussa nel corso di una telefonata tra il presidente statunitense Joe Biden e il premier spagnolo Pedro Sanchez. (Spm)