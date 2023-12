Infrastrutture: Reggiani (Condotte 1880), puntiamo a velocizzare lavori in corso e progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una intervista al settimanale "Panorama" il direttore generale di Condotte 1880, Enzo Reggiani, traccia le prospettive della nuova società che ha rilevato il marchio e il "core"’ della storica impresa di costruzioni di grandi opere in Italia e nel mondo. "Abbiamo ripreso a essere impresa dopo una gestione commissariale che garantiva la continuità, stiamo dando impulso alla partecipazione a gare per nuovi appalti, mentre puntiamo a velocizzare i lavori in corso e i progetti, fra i quali la Città della Salute, nei pressi di Milano, che sarà il più grande centro di cure oncologiche in Europa", afferma Reggiani, ingegnere di lungo corso, da 35 anni in Condotte, per poi illustrare le prospettive della nuova società dopo l’acquisizione dalla amministrazione straordinaria, nel luglio scorso, del "core" da parte di Taberiade Holding, che fa capo alla famiglia Mainetti. Si riparte a razzo verrebbe da dire - scrive "Panorama" - perché intanto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha messo al centro delle priorità del governo il progetto del Ponte di Messina e Condotte 1880 ha in pancia una partecipazione in Eurolink, il consorzio di imprese impegnato nella costruzione di un’opera da circa 14 miliardi. Il Ponte fa parlare, da ogni punto di vista, e quindi è normale che abbia grande risalto, ma siamo solo alle battute iniziali. (segue) (Rin)