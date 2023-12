Infrastrutture: Reggiani (Condotte 1880), puntiamo a velocizzare lavori in corso e progetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in fase più avanzata invece altri progetti. La Città della Salute, il maxi polo sanitario con Istituto dei tumori e neurologico Besta che sorgerà sulle aree Falck di Sesto San Giovanni, ha visto la posa della prima pietra la scorsa estate, mentre i cantieri sono stati avviati in questi giorni. "Condotte 1880 - spiega Reggiani - è azionista di maggioranza relativa nella Cisar, la società impegnata nella costruzione e nella successiva manutenzione della Città della Salute che ha fra i soci anche Inso-Fincantieri ed Edison. Le nostre stime prevedono di poter ultimare i lavori entro la fine del 2026". "Ci vedono impegnati - aggiunge Reggiani - altri due importanti progetti in corso di esecuzione che sono il nuovo Policlinico universitario di Caserta che sarà completato entro il prossimo anno e la strada di scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda, essenziale per snellire il traffico nella provincia di Avellino. Per ultimarla ci sono da contrattualizzare ancora due lotti". (segue) (Rin)