Infrastrutture: Reggiani (Condotte 1880), puntiamo a velocizzare lavori in corso e progetti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Le difficoltà del settore sono note e di certo non nuove. Costruire drena liquidità e con i tassi così alti e le banche sempre restie a fornire finanziamenti l’humus non è quello ideale. Ma dopo gli anni complicati dell’amministrazione straordinaria, il marchio Condotte è tornato a nuova vita e recentemente Condotte 1880, con 500 dipendenti, grandi opere in corso di ultimazione e importanti progetti da realizzare, ha aumentato il capitale sociale a 40 milioni. Uno di questi progetti è la metro D di Roma. Il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato di volerci puntare e Condotte 1880 ha avviato incontri con l’assessorato alla mobilità. Dieci anni fa fu bandita una prima gara, secondo la normativa del tempo, e l’Rti, Raggruppamento temporaneo d’Impresa, al 50 per cento con il gruppo Pizzarotti, la vinse col miglior progetto, diventando il promotore. "Dovremmo essere noi - evidenzia a "Panorama" il direttore generale di Condotte 1880 -, a indire una gara per chiedere offerte migliorative sul nostro progetto. E se volessimo mantenere l’appalto, esercitando una sorta di prelazione, dovremmo adeguare la nostra offerta a quella risultata migliore". (segue) (Rin)