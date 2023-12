Infrastrutture: Reggiani (Condotte 1880), puntiamo a velocizzare lavori in corso e progetti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione è, quindi, in divenire. Quello che non manca a Condotte 1880, come a Pizzarotti, che sta costruendo una linea metro a Parigi, è l’esperienza nel settore. "Oltre alle metropolitane all’estero a Miami e Washington negli anni Novanta - precisa Reggiani - abbiamo in tempi diversi costruito le metropolitane A e B di Roma, che furono uno dei primi lotti in Italia". Quindi c’è l’orizzonte estero che in passato tante soddisfazioni aveva dato al gruppo. In Algeria Condotte 1880 sta realizzando l’autostrada di Rocade con altri soci locali e ha avviato una collaborazione anche con la Crcc, la principale impresa cinese di costruzioni con 250 mila dipendenti. Sempre in Algeria in raggruppamento con altre imprese sta ultimando la nuova linea ferroviaria Tlelat/Tlemcem. E anche in Kuwait sono in dirittura d’arrivo nel primo semestre del prossimo anno i lavori di una nuova autostrada. "Stiamo valutando di tornare alla grande all’estero come un tempo - conclude il dirigente - intravvediamo opportunità nell’est Europa, in Romania, che già conosciamo, e Norvegia. Anche la Francia ci interessa". (Rin)