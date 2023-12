© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso fino al mattino, con foschia in pianura; nelle giornata nubi basse via via più compatte e in estensione dai settori meridionali fino alla fascia Prealpina. Precipitazioni assenti. Temperature minime in pianura intorno a 3°C, massime intorno a 12°C. (Rem)