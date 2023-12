Business news: Cina, dazi doganali su import-export saranno adeguati il primo gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina adeguerà i dazi su parte delle sue esportazioni e importazioni il primo gennaio 2024. Lo riferisce la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato, l'organo esecutivo, in una circolare diramata, senza aggiungere ulteriori dettagli. La Commissione si è limitata a chiarire che revocherà i tagli sui dazi doganali accordati a 12 categorie di merci importate da Taiwan a partire dal primo gennaio, in risposta alle restrizioni adottate da Taipei all'importazione di oltre duemila articoli provenienti dalla Cina. (Cip)