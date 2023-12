© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di veicoli elettrici statunitense Tesla ha annunciato ufficialmente la costruzione di una nuova mega fabbrica a Shanghai dedicata alla produzione di 10 mila batterie Megapack all’anno. Lo riferisce la società di Elon Musk in una nota pubblicata dopo la cerimonia di firma per l’acquisizione del terreno, svoltasi nella metropoli della Cina orientale. (Was)