Business news: Algeria, riduzione di 1,1 miliardi di dollari per importazione di farmaci entro 2026

- L'amministratore delegato del gruppo farmaceutico algerino Saidal, Wassim Kouidri, ha dichiarato che il gruppo intende ridurre l'importazione dei farmaci in Algeria di 1,1 miliardi di dollari nei prossimi tre anni, arrivando a 1,81 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato lo stesso Ceo in occasione della posa della prima pietra di due nuovi stabilimenti nella wilaya (provincia) di Mostaganem, spiegando che la riduzione sarà possibile perché "Saidal intende fabbricare le materie prime utilizzate nella produzione di alcuni farmaci". Secondo quanto reso noto dallo stesso Kouidri, la produzione comincerà nella wilaya di Medea dove verrà elaborata la materia prima degli antibiotici, poi nella wilaya di Batna con la produzione della materia prima dell'insulina. Infine, verso dicembre 2024, “verrà avviata la produzione della materia prima dei farmaci anticancro, inclusi gli equivalenti biologici e i farmaci tradizionali per il trattamento dei tumori", fa sapere il Ceo. (Ala)