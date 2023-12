Business news: firmato protocollo d'intesa tra China Eastern e l'emiratina Etihad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea China Eastern Airlines ha firmato con l'emiratina Etihad Airways un protocollo d'intesa finalizzato ad ampliare i servizi per i viaggiatori e ad incrementare la sostenibilità dei voli. Lo riporta il portale d'informazione "Trade Arabia". "Il collegamento tra l'hub di China Eastern a Shanghai e la rete di Etihad attraverso Abu Dhabi migliorerà significativamente la nostra presenza in Medio Oriente e in Africa", ha dichiarato il presidente della compagnia di bandiera cinese Li Yangmin, paventando un aumento degli scambi economici, commerciali e culturali tra la Cina e i Paesi partner. L'accordo è stato inoltre definito "una pietra miliare" dall'amministratore delegato di Etihad, Antonoaldo Neves, il quale si è soffermato sulle prospettive di "cooperazione vantaggiosa a lungo termine" derivanti dall'intesa, siglata dopo una "partnership durata per oltre un decennio". (Cip)