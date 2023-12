Business Egitto annuncia sospensione colloqui negoziali su diga Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Risorse idriche e dell'Irrigazione dell’Egitto ha annunciato la sospensione dei colloqui negoziali sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd), l’infrastruttura a monte del Nilo Azzurro, dopo la quarta sessione di colloqui tenuta ieri nella capitale etiope, Addis Abeba. Le delegazioni di Egitto, Sudan ed Etiopia, che hanno preso parte agli incontri, non sono infatti riuscite a trovare un accordo sulle regole di riempimento e operazione della Gerd, secondo quanto reso noto dall'emittente televisiva egiziana "Al Qahera News". La sessione aveva lo scopo di accelerare il completamento dell'accordo. In un comunicato, il ministero egiziano delle Risorse idriche e dell'Irrigazione ha affermato che l'incontro non ha prodotto risultati a causa della persistenza dell'Etiopia che "rifiuta di adottare soluzioni tecniche e legali di compromesso che garantirebbero gli interessi dei tre paesi". "L'Egitto si riserva il diritto garantito dalle convenzioni internazionali di difendere la sua sicurezza idrica e nazionale nel caso in cui sia esposta a danni," ha sottolineato il dicastero, aggiungendo che "alla luce di queste posizioni etiopi, i percorsi negoziali sono terminati". (Cae)