Business news: Nigeria, TotalEnergies intende investire fino a 6 miliardi di dollari nei prossimi anni

- La compagnia energetica francese TotalEnergies intende investire fino a 6 miliardi di dollari in Nigeria negli anni a venire. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della società, Patrick Pouyanne, al termine del suo incontro ad Abuja con il presidente nigeriano Bola Tinubu. Gli investimenti, ha precisato Pouyanne, riguarderanno in particolare progetti in acque profonde e la produzione di gas in un momento in cui le compagnie petrolifere internazionali stanno spostando l’attenzione dalle operazioni onshore a quelle offshore in Nigeria. “Dobbiamo solo finalizzare le modifiche e i cambiamenti necessari per sbloccare l’eccezionale potenziale sia del petrolio che del gas (in Nigeria)”, ha affermato Pouyanne, secondo quanto riferito dal quotidiano "Premium Times". La Nigeria contribuisce per l'8-10 per cento alla produzione globale di TotalEnergies e ospita oltre il 18 per cento dei suoi investimenti complessivi, ma ha difficoltà a convincere il colosso petrolifero francese a mantenere il suo interesse nelle attività offshore, che sono state piuttosto problematiche a causa della loro vulnerabilità all’insicurezza e ai frequenti atti vandalici. Lo scorso aprile TotalEnergies ha annunciato l'intenzione di cedere la sua quota di minoranza del 10 per cento in una joint venture che detiene 20 permessi onshore e in acque poco profonde nel Paese. (Res)