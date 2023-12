Business news: Ethiopian Airlines ottiene prestito di 450 milioni di dollari dalla statunitense Citibank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera etiope Ethiopian Airlines ha concluso un accordo di prestito da 450 milioni di dollari con la banca statunitense Citibank per finanziare l'acquisizione di cinque nuovi aerei Boeing. La transazione, riferisce il quotidiano "Addis Standard", è stata agevolata dalle divisioni Corporate e Export Agency Finance di Citibank e garantita dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti. Il prestito consentirà l'acquisto di tre aerei Boeing 737-8 e due cargo 777, con consegne previste presso gli stabilimenti Boeing di Washington entro dicembre 2024. L'accordo segna una pietra miliare significativa per Citibank, che ha stanziato il suo più grande prestito nel settore aereo in Etiopia, e rafforza il ruolo della banca come principale creditore di Ethiopian Airlines da oltre 45 anni. La partnership esemplifica un impegno condiviso per la crescita nel settore dell’aviazione, con l’Ethiopian Airlines che mira a far crescere la propria flotta fino a oltre 270 aerei entro il 2035. (Res)