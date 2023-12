Business news: Nigeria, introdotti forti sconti sulle tariffe dei trasporti durante le festività natalizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo nigeriano ha offerto viaggi in treno gratuiti e tagliato del 50 per cento le tariffe degli autobus pubblici in tutto il Paese durante le festività natalizie, nel tentativo di alleviare i problemi economici che affliggono la popolazione. La misura è stata annunciata in conferenza stampa dal ministro per lo Sviluppo dei minerali solidi, Dele Alake, il quale ha affermato che il provvedimento mira a consentire ai viaggiatori nazionali di visitare i loro cari e le loro città natali "senza stress e senza il peso aggiuntivo imposto dall'alto costo dei trasporti in questo periodo". Alake, che è anche a capo della commissione interministeriale per l'Intervento presidenziale, ha inoltre aggiunto che lo sconto sulle tariffe interstatali e sui viaggi gratuiti in treno entrerà in vigore da oggi fino al 4 gennaio. L'accordo, già approvato dal presidente Bola Tinubu, è stato raggiunto in collaborazione con le società che gestiscono autobus di lusso su 22 rotte a livello nazionale. Il trasporto aereo non rientra nell’accordo perché l’obiettivo del presidente “sono le masse”, ha aggiunto. Il ministro dei Trasporti, Sa'idu Alkali, ha affermato da parte sua che la sostanziale riduzione delle tariffe degli autobus e dei viaggi gratuiti in treno garantirà che "ogni nigeriano possa partecipare alla gioia della stagione senza il peso di costi di trasporto esorbitanti". Segun Falade, portavoce dell'Unione nazionale dei lavoratori dei trasporti stradali, ha detto che gli operatori degli autobus inizieranno ad applicare il sussidio tariffario come concordato. Dicembre è normalmente il mese più trafficato per i viaggi in Nigeria, registrando il maggior numero di passeggeri aerei, stradali e ferroviari. (Res)