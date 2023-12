Business news: Tanzania, Banca mondiale stanzia due prestiti per un valore complessivo di oltre 1,1 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato due prestiti separati del valore complessivo di circa 1,14 miliardi di dollari alla Tanzania per sostenere il settore privato, sviluppare il capitale commerciale e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. La prima tranche di finanziamenti, del valore di 750 milioni di dollari, è destinata a finanziare riforme per rendere più veloci le licenze commerciali e ampliare l’accesso al credito a basso costo per accelerare la crescita del settore privato, ha affermato la banca in una nota. Il secondo lotto, di 385 milioni di dollari, andrà al finanziamento delle infrastrutture e alla costruzione di istituzioni che aiuteranno la capitale commerciale della Tanzania, Dar es Salaam, a far fronte agli effetti del cambiamento climatico. "La Tanzania rimane molto vulnerabile ai cambiamenti climatici ed è limitata nella sua preparazione ad adattarsi e rispondere agli impatti negativi", ha affermato Nathan Belete, direttore della Banca mondiale per il Malawi, lo Zambia, lo Zimbabwe e la Tanzania. (Res)