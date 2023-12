Business news: Taiwan sigla accordo col Canada per la promozione e la protezione degli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan e il Canada hanno siglato un accordo per la promozione e la protezione degli investimenti. È quanto si apprende da una nota diramata dall'ufficio per i negoziati commerciali di Taiwan, che definisce l'intesa di "grande importanza storica". A rappresentare Taipei nei negoziati è stato il suo ambasciatore de facto in Canada, Harry Tseng, mentre Ottawa è stata rappresentata dall'ambasciatore de facto a Taiwan, Jim NIckel. Il governo taiwanese auspica che l'accordo possa agevolare il suo ingresso nell'Accordo globale e progressivo per il partenariato trans-pacifico (Cptpp), di cui il Canada deterrà la presidenza di turno nel 2024. L'isola ha presentato la sua candidatura a settembre 2021, circa una settimana dopo la Cina. Nell'ottica del Canada, invece, l'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti con Taiwan contribuirà a rafforzare la sua proiezione nell'Indo-Pacifico. (Res)