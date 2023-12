Business news: Cina, domanda di acciaio calata del 3,3 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda di acciaio della Cina è complessivamente diminuita del 3,3 per cento su base annua nel corso del 2023, e subirà una ulteriore contrazione dell'1,7 per cento nel 2024, secondo le previsioni contenute in uno studio presentato dall'Istituto di pianificazione e ricerca dell’industria metallurgica della Cina (Mpi). Il calo della domanda di acciaio riflette soprattutto le difficoltà del settore edilizio cinese. La Cina, principale produttore mondiale di acciaio, ne consumerà in tutto quest’anno 890 milioni di tonnellate, secondo i funzionari dell’istituto di pianificazione cinese. Il Paese ha prodotto 952,14 milioni di tonnellate di acciaio grezzo nei primi 11 mesi del 2023, in aumento dell’1,5 per cento su base annua, secondo gli ultimi dati ufficiali. Il Paese ha inoltre esportato 82,66 milioni di tonnellate di prodotti in acciaio quest'anno, il dato più alto dal 2016. (Cip)