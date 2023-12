Business news: premier Libia, lavorare con istituzioni internazionali per trasparenza finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha evidenziato la necessità di continuare a collaborare con le istituzioni internazionali per lavorare in conformità agli standard di rendicontazione finanziaria e garantire la trasparenza. Lo ha affermato durante un incontro con il consiglio di amministrazione della Libyan Investment Corporation, a cui erano presenti anche i rappresentanti delle società internazionali Deloitte ed Ernst & Young. Le parti hanno discusso dell'anno fiscale 2023 ed esaminato la relazione del revisore esterno dei conti per gli anni precedenti e il piano dell’azienda libica per l'anno 2024. Negli anni passati la Libyan Investment Corporation ha accumulato ritardi nella preparazione delle liste e nella nomina di un revisore esterno internazionale per garantire la trasparenza delle procedure. Da parte sua, il team di Ey ha espresso la necessità di avere una guida pratica in conformità con gli standard internazionali per la società e le sue controllate, che il governo si impegni nell'iniziativa di Santiago, nella lotta contro la corruzione, il terrorismo e il riciclaggio di denaro. (Lit)