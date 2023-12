Business news: gli Houthi rivendicano attacchi nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita yemenita Houthi ha rivendicato la responsabilità di due attacchi con droni contro due navi in transito nel Mar Rosso. Lo ha reso noto Yahya Saree, portavoce degli Houthi, in un comunicato: “Per vendicare l’oppressione del popolo palestinese, che attualmente è sottoposto a uccisioni, distruzioni e assedi nella Striscia di Gaza, le forze navali yemenite hanno effettuato un'operazione militare di qualità contro due navi legate all'entità sionista". Si tratta della petroliera norvegese Swan Atlantic e della portacontainer Msc Clara, ha aggiunto Saree. Cinque giorni fa, il 13 dicembre, Msc Clara è salpata da Port Said, in Egitto, diretta negli Emirati Arabi Uniti, come si evince dai dati pubblicati su "Vessel finder". L'ultimo rilevamento disponibile indica che la Swan Atlantic ha lasciato il porto di Yanbu, in Arabia Saudita, il 15 dicembre, e non è nota la destinazione (Res)