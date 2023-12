Business news: Tunisia, dinaro ha perso 50 per cento del suo valore per condizioni imposte da Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni imposte dal Fondo monetario internazionale (Fmi) alla Tunisia negli ultimi 10 anni hanno contribuito a un calo del dinaro del 50 per cento. Lo ha dichiarato l'analista politico dell'Osservatorio economico tunisino, Ameni Ben Sik Ali. Dal 2011 ad oggi Tunisi ha concluso tre accordi con l’ Fmi, che ha imposto condizioni al Paese nordafricano riguardo al programma di riforma dell'impresa pubblica, protezione sociale, sistema di sussidi, nonché di politiche monetarie. Le autorità tunisine hanno presentato all’ Fmi dall'aprile 2021 una richiesta ufficiale di prestito di 1,9 miliardi di dollari per un periodo di quattro anni e fino ad oggi non è stato raggiunto alcun accordo definitivo tra le parti. Inoltre, nel mese di giugno 2023, il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha informato la direttrice generale dell’ Fmi, Kristalina Georgieva, che le condizioni per fornire sostegno finanziario alla Tunisia rischiano di provocare disordini tra i civili, sottolineando che un'eventuale riduzione dei sussidi energetici e alimentari potrebbe avere ripercussioni dannose per il Paese, come già accaduto nel 1983 dopo l'annuncio dell'eliminazione dei sussidi su cereali e loro derivati. (Tut)