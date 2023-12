Business news: governo Siria, enti pubblici includano progetti fotovoltaici in rendiconto annuale fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del Consiglio dei ministri della Siria ha chiesto agli enti pubblici di "adoperarsi per rafforzare il contributo" dei propri progetti fotovoltaici e integrarli alle fonti energetiche tradizionali nel rendiconto annuale dei fondi. Lo riferisce un comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio su Telegram, in cui si esortano gli enti pubblici a beneficiare delle sovvenzioni e dell'assistenza fornite dalle organizzazioni e agenzie internazionali per finanziare questo tipo di progetti. Il governo di Damasco sottolinea inoltre la necessità di "prestare la dovuta attenzione alla manutenzione periodica specializzata per garantire prestazioni ottimali, mantenere l'efficienza dei sistemi di generazione fotovoltaica e di riscaldamento dell'acqua utilizzati, e prolungarne la vita operativa". La comunicazione della presidenza del Consiglio della Siria si basa sulla raccomandazione della Commissione per le risorse e l'energia di seguire il fascicolo degli investimenti nelle energie rinnovabili e investire nell'energia solare per garantire il fabbisogno energetico degli enti pubblici. (Lib)