Business news: Tunisia, per il 72 per cento degli imprenditori la corruzione è il maggior ostacolo

- Secondo il 72 per cento degli imprenditori tunisini la corruzione è il principale ostacolo all’attività economica. È quanto rivelano i risultati di un'indagine sul clima imprenditoriale presentati dall'Istituto tunisino per la competitività e gli studi quantitativi (Itceq) all'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica). Secondo lo studio i moventi principali per cui si ricorre alla corruzione sono la volontà di ridurre i costi, evitare l'applicazione di regolamenti o il blocco di una pratica e, soprattutto, accelerare le procedure. La lentezza delle procedure è un ostacolo per il 74 per cento dei dirigenti d'azienda. Secondo lo stesso sondaggio, i leader aziendali ritengono che la digitalizzazione sia il mezzo principale per combattere la corruzione. (Tut)