Business news: Kenya, imposta multa di 7,1 milioni di dollari al titolare locale del marchio Carrefour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorità di regolamentazione della concorrenza del Kenya (Cak) ha imposto una multa di 7,1 milioni di dollari al titolare locale del marchio Carrefour, Majid al Futtaim, dopo averlo accusato di aver costretto i fornitori ad accettare prezzi più bassi. In una nota, l'autorità ha accusato Futtaim di aver abusato della "sua posizione contrattuale superiore" nei confronti di due fornitori. Oltre alla multa, l'autorità ha ordinato al titolare di Carrefour di rimborsare 112 mila dollari alle due società coinvolte, la lavorazione del miele Woodlands e il produttore Pwani Oil, affermando che Majid al Futtaim ha costretto i fornitori ad accettare prezzi più bassi attraverso un sistema di sconti noto che riduce i pagamenti finali fino al 12 per cento. L'autorità di regolamentazione ha anche accusato la catena di supermercati di trasferire illegalmente i suoi costi ai fornitori. "Le indagini hanno inoltre stabilito che i fornitori di Carrefour sono tenuti a fornire prodotti gratuiti e a pagare commissioni di iscrizione per ogni nuova filiale aperta, nonché a distaccare dipendenti nelle filiali del supermercato" si legge nella dichiarazione, pubblicata su X. "Queste pratiche equivalgono al trasferimento dei costi del rivenditore ai fornitori, cosa vietata dalla legge sulla concorrenza", conclude la nota. Alla catena di supermercati è stato successivamente ordinato di "modificare tutti i contratti con i fornitori e di eliminare le clausole che facilitano l'abuso di potere degli acquirenti". Già nel 2021 il Tribunale della concorrenza del Kenya aveva ritenuto Carrefour colpevole di sfruttare i fornitori costringendoli ad accettare prezzi più bassi addebitando loro commissioni di quotazione elevate e tassi di sconto, dopo che un'altra società keniota aveva presentato un reclamo contro le pratiche dei suoi fornitori. In Kenya sono presenti 21 punti vendita Carrefour, dislocati in molte delle principali città del Paese. (Res)