Business news: immobiliare, cinese Powerlong ha concordato ristrutturazione coi creditori

- Il colosso dell’immobiliare cinese Powerlong Real Estate Holdings ha annunciato di avere concordato con un gruppo ad hoc di creditori i termini per la ristrutturazione del suo debito offshore. A quanto si apprende da un’informativa presentata dalla società alla Borsa di Hong Kong, agli obbligazionisti sono state offerte opzioni che prevedono lo scambio delle loro partecipazioni con azioni nella controllata Powerlong Commercial Management Holdings o con obbligazioni convertibili. L'importo complessivo delle opzioni non supererebbe i 715,7 milioni di dollari. Altre opzioni includevano lo scambio delle partecipazioni con titoli a medio termine di nuova emissione, titoli a lungo termine e un nuovo prestito. L’annuncio è arrivato dopo che Powerlong Real Estate Holdings ha reso noto a fine novembre di non essere riuscita a saldare un debito offshore che avrebbe potuto innescare default incrociati su altri prestiti. (Cip)